  • Manchester City reencontra PSG na Champions League querendo reviver cenário da temporada 2015/16
futebol

Manchester City reencontra PSG na Champions League querendo reviver cenário da temporada 2015/16

Equipes se enfrentaram nas quartas de final em 2016 e clube inglês avançou às semifinais depois de empate na ida e vitória na volta. Primeiro jogo acontece nesta quarta-feira...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 08:00
Crédito: OLI SCARFF / AFP
O confronto entre Manchester City e Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League reeditará um duelo das quartas de final do torneio da temporada 2015/16. Àquela época, o time inglês eliminou os franceses depois de um empate na ida e uma vitória em casa na volta.
Ainda menos estrelado do que nos dias atuais, mas já com bastante investimento, o Manchester City lutava para conseguir a vaga inédita nas semifinais (algo que só se repetiu nesta temporada). Por se tratar de um rival de trajetória parecida, especialmente pelo dinheiro, o duelo chamou muita atenção.
No jogo de ida, em Paris, o PSG tomou conta da partida e foi quem mais ameaçou. Apesar da força francesa, as equipes empataram em 2 a 2, com um Manchester City num estilo muito diferente do que é visto atualmente com Pep Guardiola.
A partida de volta também teve certa pressão e dominância do conjunto parisiense, mas a efetividade inglesa prevaleceu. Em um belo chute de fora da área, Kevin De Bruyne selou a classificação dos Cityzens. Relembre os confrontos ao final da matéria.
Agora com o comandante catalão à beira do campo, que na época ainda treinava o Bayern, com um time mais maduro e nove títulos a mais, o Manchester City busca chegar em sua primeira final da história da Champions League.
Depois de fazer jogo duro com o Real Madrid em 2015/16, o time da Inglaterra espera sair com a mesma sorte que teve quando duelou contra a equipe da Cidade Luz.
RELEMBRE OS CONFRONTOS
Paris Saint-Germain 2 x 2 Manchester City06/04/2016 - Semifinal - Jogo de ida - Parque dos Príncipes (FRA)
Paris Saint-Germain (Técnico: Laurent Blanc)Trapp; Aurier (Van der Wiel), Thiago Silva, David Luiz e Maxwell; Thiago Motta, Matuidi e Rabiot (Lucas Moura); Di María; Cavani e Ibrahimovic.
Manchester City (Técnico: Mauricio Pellegrini)Joe Hart; Sagna, Otamendi, Mangala e Clichy; Fernando, Fernandinho, Jesús Navas, De Bruyne (Yaya Touré) e David Silva (Delph); Agüero (Iheanacho).
Paris Saint-Germain (Técnico: Laurent Blanc)Trapp; Aurier, Thiago Silva e Marquinhos; Van der Wiel, Thiago Motta, Rabiot, Maxwell e Di María; Cavani e Ibrahimovic.

