Manchester City recebe o West Bromwich para tentar subir na tabela

Pela 12ª rodada da Premier League, o Manchester City recebe o West Bromwich e tenta vencer para subir na tabela e encostar nos primeiros colocados. Na nona colocação, os Citizens entram em campo nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília).
Em coletiva, Guardiola deixou no ar a presença de Agüero, que se recupera de lesão. Por outro lado, Eric García está descartado.
- Nos últimos dois, três dias ele não conseguiu treinar. Hoje ele treinou e amanhã decidiremos. Eric ainda não está apto, Aleks (Zinchenko) também não. O resto está ok. Teremos muitos jogos, todo mundo tem que estar pronto. Eu digo a eles que não reclamem; 'você terá chance, você precisa estar pronto.' - disse.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x West BromwichData e horário: 15/12/2020, às 17h (Brasília)Local: Estádio Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:Manchester City (Técnico: Guardiola) Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Torres; Gabriel Jesus
Desfalques: Eric García e Agüero (dúvida)
West Bromwich (Técnico: Slaven Bilic)Johnstone; Ajayi, Ivanovic, O'Shea; Furlong, Gallagher, Sawyers, Krovinovic, Diangana; Robinson, Grant
Desfalques: Conor Townsend, Hal Robson-Kanu, Matheus Pereira e Sam Field