Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City recebe o West Bromwich para tentar subir na tabela

Equipe treinada por Guardiola vem de um empate com o maior rival,
United, e ocupa a nona posição na Premier League...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 17:29

LanceNet

14 dez 2020 às 17:29
Crédito: Paul ELLIS / AFP
Pela 12ª rodada da Premier League, o Manchester City recebe o West Bromwich e tenta vencer para subir na tabela e encostar nos primeiros colocados. Na nona colocação, os Citizens entram em campo nesta terça-feira (15), às 17h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEEm coletiva, Guardiola deixou no ar a presença de Agüero, que se recupera de lesão. Por outro lado, Eric García está descartado.
- Nos últimos dois, três dias ele não conseguiu treinar. Hoje ele treinou e amanhã decidiremos. Eric ainda não está apto, Aleks (Zinchenko) também não. O resto está ok. Teremos muitos jogos, todo mundo tem que estar pronto. Eu digo a eles que não reclamem; 'você terá chance, você precisa estar pronto.' - disse.
FICHA TÉCNICA:Manchester City x West BromwichData e horário: 15/12/2020, às 17h (Brasília)Local: Estádio Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra)Onde assistir: Fox Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:​Manchester City (Técnico: Guardiola) Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; Rodri, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Torres; Gabriel Jesus
Desfalques: Eric García e Agüero (dúvida)
West Bromwich (Técnico: Slaven Bilic)​Johnstone; Ajayi, Ivanovic, O'Shea; Furlong, Gallagher, Sawyers, Krovinovic, Diangana; Robinson, Grant
Desfalques: Conor Townsend, Hal Robson-Kanu, Matheus Pereira e Sam Field

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados