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futebol

Manchester City recebe o Burnley no Inglês querendo subir na tabela

Equipe de Pep Guardiola, atualmente na 13ª colocação, deseja subir na tabela para voltar a sonhar com título. Última partida foi dolorosa, com derrota para o Tottenham fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 16:51

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 16:51

Crédito: Michael Regan / POOL / AFP
Depois de um início abaixo do esperado no Campeonato Inglês, o Manchester City entra em campo neste sábado querendo começar uma reação. O time de Pep Guardiola, que recentemente renovou o contrato, joga contra o Burnley, às 12h (de Brasília), no Eithad Stadium.
+ Veja a tabela da Premier LeagueCom a classificação na Liga dos Campeões assegurada após a vitória sobre o Olympiacos no meio de semana, o time inglês quer agora se recuperar da derrota para o Tottenham no último fim de semana. Jogando em Londres, os Sky Blues perderam por 2 a 0.
Guardiola terá quase todo seu elenco à disposição para o jogo contra o Burnley, que briga na parte de baixo da tabela. A única exceção para o técnico catalão é o argentino Sergio Agüero, que apesar de ter entrado na partida do meio de semana, ainda não está 100%.
- Ele (Agüero) vai nos dar bons momentos nesta temporada. Ainda não está em sua melhor condição e não podemos esquecer a duração de sua lesão. Ele precisa estar muito afiado para fazer gols na área, sempre é e sempre foi, não temos dúvidas, mas ele precisa de tempo - disse Guardiola.
PROVÁVEIS TIMES​Manchester City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte e Mendy; Fernandinho, Rodri e De Bruyne, Ferrán Torres, Sterling e Gabriel Jesus.
Burnley: Peacock-Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Gudmundsson, Westwood, Brownhill e McNeil; Wood e Rodriguez.
OUTROS JOGOS DO DIA​Brighton x Liverpool - 8h30​Everton x Leeds - 14h30​West Bromwich x Sheffield United - 17h

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