Manchester City quer que Jack Grealish diga ao Aston Villa que deseja se transferir nesta janela

Crédito: Manchester City quer ajuda de Grealish para tirá-lo do Aston Villa (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP

O Manchester City quer que Jack Grealish diga ao Aston Villa que deseja se transferir para o atual campeão da Premier League nesta janela de transferências, segundo o "Daily Star". O atleta deve conversar com os donos do clube de Birmingham e com o técnico Dean Smith nesta segunda-feira.A equipe de Pep Guardiola está confiante na contratação do camisa 10 nos próximos dias por cerca de 100 milhões de libras (R$ 712 milhões). No entanto, Grealish não demonstrou publicamente uma vontade em deixar o time em que se formou como profissional.

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O Manchester City deve pressionar o Aston Villa para concluir a operação antes do início do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, o atleta se reapresenta no clube para iniciar os treinamentos após o período em que esteve com a Inglaterra pela Eurocopa.