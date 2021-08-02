Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City quer que Jack Grealish diga ao Aston Villa que deseja se transferir nesta janela
futebol

Manchester City quer que Jack Grealish diga ao Aston Villa que deseja se transferir nesta janela

Atual campeão da Premier League está confiante na contratação do meio-campista da equipe de Birmingham, mas deseja ajuda do atleta neste período de negociações...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 07:30
Crédito: Manchester City quer ajuda de Grealish para tirá-lo do Aston Villa (LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
O Manchester City quer que Jack Grealish diga ao Aston Villa que deseja se transferir para o atual campeão da Premier League nesta janela de transferências, segundo o "Daily Star". O atleta deve conversar com os donos do clube de Birmingham e com o técnico Dean Smith nesta segunda-feira.A equipe de Pep Guardiola está confiante na contratação do camisa 10 nos próximos dias por cerca de 100 milhões de libras (R$ 712 milhões). No entanto, Grealish não demonstrou publicamente uma vontade em deixar o time em que se formou como profissional.
> Veja a tabela da Premier League
O Manchester City deve pressionar o Aston Villa para concluir a operação antes do início do Campeonato Inglês. Nesta segunda-feira, o atleta se reapresenta no clube para iniciar os treinamentos após o período em que esteve com a Inglaterra pela Eurocopa.
Por conta da pressa em contar com o jogador até o próximo dia 15 de agosto, quando os Citizens enfrentam o Tottenham pela Premier League, a ajuda de Grealish neste processo é importante. Até porque a equipe de Birmingham não tem o interesse em perder seu melhor nome.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados