Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City quer Haaland para o lugar de Sergio Agüero

Atacante do Borussia Dortmund vem sendo ligado ao Chelsea, Bayern de Munique, Manchester United e Real Madrid. Clube alemão já procura possíveis substitutos...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 11:57
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
O Manchester City já definiu seu alvo prioritário para substituir Sergio Agüero. De acordo com o jornal alemão "BILD", os Citizens irão atrás de Erling Haaland, do Borussia Dortmund.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
O clube inglês está pronto para tentar de tudo para garantir a contratação de Haaland. Mesmo com o interesse de gigantes da Europa, o Manchester City está confiante em trazer Haaland. Visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, Haaland faz mais uma grande temporada com a camisa do Borussia Dortmund. Em 20/21, já são 27 partidas, 27 gols e oito assistências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados