Manchester City quer Haaland para o lugar de Sergio Agüero

O Manchester City já definiu seu alvo prioritário para substituir Sergio Agüero. De acordo com o jornal alemão "BILD", os Citizens irão atrás de Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

O clube inglês está pronto para tentar de tudo para garantir a contratação de Haaland. Mesmo com o interesse de gigantes da Europa, o Manchester City está confiante em trazer Haaland. Visto como uma das maiores promessas do futebol mundial, Haaland faz mais uma grande temporada com a camisa do Borussia Dortmund. Em 20/21, já são 27 partidas, 27 gols e oito assistências.