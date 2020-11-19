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futebol

Manchester City quer fazer proposta por Lionel Messi em janeiro

Clube inglês estuda colocar Eric Garcia, zagueiro pretendido pelo Barcelona, na operação. Messi segue insatisfeito no Barcelona e pode sair sem custos ao final da temporada...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2020 às 08:29

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 08:29

Crédito: Messi segue com o futuro em aberto (Reprodução/Instagram Messi
O Manchester City está preparando uma oferta entre 55 a 60 milhões de euros (R$ 345 milhões a R$ 377 milhões) para contratar Lionel Messi em janeiro, segundo o “The Sun”. Com contrato até o final da temporada, esta é a última oportunidade do Barcelona fazer dinheiro com o argentino, uma vez que o camisa 10 pode sair sem custos em junho.As informações apontam que o clube inglês estuda incluir o nome de Eric Garcia na operação, por conta do interesse blaugrana no zagueiro espanhol. Com isso, a equipe de Guardiola também pensa em diminuir o custo da negociação. O craque já havia pedido para sair na última janela de transferências e segue insatisfeito na Catalunha.
Apesar de Messi ter dito ao seu entorno que espera ver como a situação no clube vai ficar após novas eleições presidenciais, o que deve acontecer somente em janeiro, o argentino desabafou em sua volta após cumprir serviço pela seleção. O atleta afirmou que estava “cansado de ser sempre o problema do clube todo” e é mais um indício de que as portas seguem abertas.

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