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futebol

Manchester City quer fazer proposta por Harry Winks, do Totteham

Tablóide inglês afirma que Pep Guardiola tem grande interesse no meio-campista inglês e Tottenham precisa fazer caixa caso queira investir no mercado para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 08:30

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 08:30

Crédito: Adrian Dennis / AFP
Mesmo eliminado da Liga dos Campeões, o Manchester City pensa em reforços para a próxima temporada e tem o nome de Harry Winks, do Tottenham, em sua agenda, segundo o “The Sun”. O time dirigido por Pep Guardiola estaria disposto a pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) ao meio-campista de 24 anos.
O espanhol acredita que o inglês se encaixa na sua filosofia de jogo e tem grande interesse no atleta. Além disso, o Tottenham precisa fazer caixa caso queira se reforçar, além de que a recente contratação de Hojberg indica que Winks pode estar na mira de Mourinho para ser posto na lista de transferíveis.
No entanto, antes de vender Winks, o Tottenham gostaria de se livrar de Ndombelé, contratado na última temporada, mas com problemas na adaptação e com o técnico português. O problema é que o preço pedido pelo time londrino é exorbitante em um mercado de crise financeira e o Barcelona, principal interessado no francês, já deu um passo atrás.

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