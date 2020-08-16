Manchester City quer fazer proposta por Harry Winks, do Totteham

Crédito: Adrian Dennis / AFP

Mesmo eliminado da Liga dos Campeões, o Manchester City pensa em reforços para a próxima temporada e tem o nome de Harry Winks, do Tottenham, em sua agenda, segundo o “The Sun”. O time dirigido por Pep Guardiola estaria disposto a pagar cerca de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) ao meio-campista de 24 anos.

O espanhol acredita que o inglês se encaixa na sua filosofia de jogo e tem grande interesse no atleta. Além disso, o Tottenham precisa fazer caixa caso queira se reforçar, além de que a recente contratação de Hojberg indica que Winks pode estar na mira de Mourinho para ser posto na lista de transferíveis.