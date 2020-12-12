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futebol

Manchester City quer contratar Haaland para substituir Agüero

Argentino tem contrato com o clube inglês somente até o final da temporada e Haaland é o principal alvo escolhido por Pep Guardiola. Valor pode ultrapassar os R$ 460 milhões
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 dez 2020 às 15:53

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 15:53

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP
Um dos grandes nomes do futebol mundial e principal estrela do Borussia Dortmund, o atacante Erling Haaland pode estar com os dias contados no clube alemão. De acordo com informações da imprensa germânica, o camisa 9 é alvo do Manchester City para substituir Sergio Agüero, que tem contrato até junho.
+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoSegundo o jornalista Christian Falk, do jornal "Bild", o jogador norueguês é o principal alvo de Pep Guardiola, que deseja rejuvenescer sua equipe. Durante a última semana, o jornalista Oriol Domènech disse que ao final da temporada a cláusula de rescisão do jogador será de 75 milhões de euros (R$ 462,9 milhões).
Em entrevista ao jornal italiano "Tuttosport", o pai de Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, que foi jogador do Manchester City por três temporadas (entre 2000 e 2003), disse que seu filho está feliz em Dortmund, mas que ele "adora desafios".
- Ele está muito feliz no Borussia Dortmund, mas Erling adora desafios. No futebol nunca se sabe com antecedência o que o futuro nos reserva. Veremos - disse Alf-Inge.
Atualmente lesionado e com previsão de retorno apenas para janeiro, Haaland é o artilheiro do Borussia Dortmund na temporada. Em 14 partidas, o 'Cometa', como é chamado, balançou as redes 17 vezes.

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