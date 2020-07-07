Manchester City quer consolidar vaga na próxima Liga dos Campeões

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Após derrota para o Southampton, o Manchester City recebe o Newcastle nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), em busca de ficar cada vez mais perto da classificação matemática para a próxima Liga dos Campeões. Apesar disso, a equipe não sabe se irá poder jogar, de fato, a competição ou se será punida e expulsa por dois anos por conta de questões relacionadas ao Fair Play Financeiro da Uefa.

O técnico Pep Guardiola disse que seu time não possui a mesma consistência dos anos anteriores, mas que continua com ambição de vencer partidas.- Não convertemos nosso plano de jogo. Neste negócio, você tem que vencer. Quando você perde nove jogos, não pode ganhar a Premier League. Os campeões precisam obter mais que 90 pontos. Nós temos que classificar para a Liga dos Campeões, com cinco rodadas restantes somos capazes de conseguir.