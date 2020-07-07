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Manchester City quer consolidar vaga na próxima Liga dos Campeões

Pep Guardiola está insatisfeito com perda do campeonato, mas satisfeito com desempenho do time. Sheffield e Wolverhampton duelam por vaga na próxima Liga Europa...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 15:53

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:53

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS / POOL / AFP
Após derrota para o Southampton, o Manchester City recebe o Newcastle nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), em busca de ficar cada vez mais perto da classificação matemática para a próxima Liga dos Campeões. Apesar disso, a equipe não sabe se irá poder jogar, de fato, a competição ou se será punida e expulsa por dois anos por conta de questões relacionadas ao Fair Play Financeiro da Uefa.
O técnico Pep Guardiola disse que seu time não possui a mesma consistência dos anos anteriores, mas que continua com ambição de vencer partidas.- Não convertemos nosso plano de jogo. Neste negócio, você tem que vencer. Quando você perde nove jogos, não pode ganhar a Premier League. Os campeões precisam obter mais que 90 pontos. Nós temos que classificar para a Liga dos Campeões, com cinco rodadas restantes somos capazes de conseguir.
Além do Manchester City, Sheffield United e Wolverhampton também se enfrentam no mesmo horário em partida que vale disputa por uma vaga na próxima Liga Europa. Os mandantes estão apenas quatro pontos atrás do time de Nuno Espírito Santo e podem cortar vantagem para sonhar com competição continental. Também na quarta, às 14h (horário de Brasília), o West Ham recebe o Burnley e tenta se distanciar da zona do rebaixamento.

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