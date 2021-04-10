Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City pressiona, mas Leeds derrota líder fora de casa

Equipe Bielsa saiu do primeiro tempo com a vitória, mas também com um jogador a menos. Na segunda etapa, City empatou, mas Dallas garantiu a vitória para os visitantes...

Publicado em 10 de Abril de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 abr 2021 às 10:30
Crédito: Dallas marcou os gols da ótima vitória do Leeds contra o Manchester City (MICHAEL REGAN / AFP / POOL
O Leeds conseguiu derrotar o Manchester City fora de casa por 2 a 1 pela Premier League. A equipe de Marcelo Bielsa saiu na frente, mas teve um jogador expulso no primeiro tempo. Na segunda etapa, City pressionou, empatou, mas Dallas garantiu a vitória dos visitantes aos 45 minutos e Guardiola pode ver o Manchester United se aproximando na tabela.NO ALVONa primeira etapa, o Manchester City teve mais volume de jogo, mas as finalizações foram pela linha de fundo ou bloqueadas pela defesa adversária. Aos 41, o Leeds abriu o placar após longo lançamento da zaga para o ataque e Bamford servindo Dallas para marcar o primeiro gol da partida. Minutos depois, o time de Bielsa perdeu Cooper expulso após forte entrada em Jesus.
> Veja a tabela da Premier League
PRESSÃOCom um a mais, o Manchester City voltou pressionando na segunda etapa. Aos sete minutos, Zinchenko recebeu de fora da área e finalizou com perigo para boa defesa de Meslier. Bernardo Silva teve boa chance, mas finalizou com desvio para fora e Fernandinho encontrou espaço aos 25 minutos para outra grande intervenção do goleiro do Leeds.
EMOÇÃO ATÉ O FIM​Aos 30 minutos, o Manchester City conseguiu chegar ao empate com Fernandinho encontrando Bernardo Silva e o português achando Ferran Torres dentro da área para finalizar de primeira para o fundo das redes. Apesar da pressão, o Leeds conseguiu um rápido contra-ataque e Dallas marcou seu segundo gol na partida aos 45 minutos e garantiu uma vitória maiúscula.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados