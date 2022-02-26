Manchester City pressiona, Foden decide e vence o Everton pela Premier League

O Manchester City venceu o Everton por 1 a 0 no Goodison Park pela 27ª rodada da Premier League. Os Citizens seguem na liderança da competição, na frente do Liverpool, que não joga na rodada por disputar a final da Copa da Liga Inglesa. Enquanto isso, o Everton continua na briga contra o rebaixamento. PRIMEIRO TEMPOO Manchester City controlou as ações na etapa inicial, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas. O Everton apostou nos contra-ataques e também não conseguiu ter sucesso no ataque.

PICKFORDApesar das boas atuações dos brasileiros Allan e Richarlison, o nome do Everton foi Pickford. Com grandes defesas na partida, o goleiro da seleção inglesa evitou que a derrota fosse por um placar maior.

FODEN DECIDEO Manchester City seguiu pressionando e decidiu o jogo. Aos 36 minutos do segundo tempo, Bernardo Silva cruzou pela esquerda, a bola desviou em Holgate, o zagueiro Keane não conseguiu afastar e Phil Foden marcou para os Citizens.

TABELACom um jogo a mais, o Manchester City segue na liderança da Premier League com seis pontos de vantagem do segundo colocado, o Liverpool. Enquanto o Everton ocupa a primeira colocação fora da zona de rebaixamento.