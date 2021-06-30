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Manchester City prepara renovação de Sterling após a Eurocopa

Atacante da Inglaterra vem fazendo um grande Campeonato de Seleções, mas tem apenas dois anos de contrato com a equipe dirigida por Pep Guardiola...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:59

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 12:59
Crédito: JOHN SIBLEY / POOL / AFP
O Manchester City irá discutir a renovação contratual de Sterling após a Eurocopa, segundo o "Daily Mail". O clube está calmo diante da situação, pois o atacante ainda tem vínculo por mais duas temporadas, mas quer se adiantar e evitar assédios ao atleta.O inglês não possui empresários, pois o atleta não quer intermediários negociando o seu futuro. No entanto, o ponta está sendo auxiliado por dois advogados. O caso do jogador é parecido com o de Kevin De Bruyne que renovou contrato na última temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
No último ano com o Manchester City, Sterling não conseguiu ser titular indiscutível na equipe de Pep Guardiola, o que o deixou insatisfeito em alguns momentos. Além disso, seu nome já foi envolvido em possíveis operações para o Tottenham ou Barcelona.
O atacante vem brilhando com a Inglaterra nesta Eurocopa e já anotou três dos quatro gols do time de Gareth Southgate em quatro partidas disputadas no torneio. Devido ao ótimo desempenho, o atleta de 26 anos chama a atenção do mercado.

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