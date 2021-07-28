Manchester City prepara oferta gigante por Jack Grealish

O Manchester City prepara uma oferta no valor de 75 milhões de libras (R$ 537,8 milhões), além de bônus, em busca da contratação do meia Jack Grealish, segundo o "Daily Mail". Apesar da proposta gigantesca, o Aston Villa não tem o desejo em liberar o atleta nesta janela de transferências.O clube de Birmingham só deve aceitar uma oferta que alcance os 100 milhões de libras (R$ 717 milhões). No entanto, a expectativa é de que o Aston Villa faça uma proposta de renovação contratual para que o jogador passe a receber 150 mil libras (R$ 1 milhão) por semana e permaneça na atual equipe.
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Grealish é um dos nomes mais desejados pelo campeão da Premier League junto com Harry Kane neste mercado. O técnico Pep Guardiola quer trabalhar com o meia inglês e o Manchester City está determinado a buscar este reforço nas próximas semanas.
O jogador de 25 anos possui contrato com o Aston Villa até 2025. O modesto clube inglês busca se reforçar e montar um elenco competitivo para disputar vagas em competições europeias e convencer o camisa 10 a permanecer. Até o momento, Emiliano Buendía e Ashley Young foram contratados pensandn na nova temporada.