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futebol

Manchester City prepara oferta de R$ 745 milhões por Kane, diz jornal

Jogador do Tottenham manifestou desejo de sair do clube da capital inglesa, e equipe de Guardiola aparece como favorita. Atleta poderá ser o substituto de Sergio Agüero...

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:35

LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 15:35
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
Principal nome do Tottenham, o atacante Harry Kane expressou seu desejo de deixar os Spurs na última segunda-feira, de acordo com a imprensa britânica. E o principal candidato a contratar o jogador de 27 parece ser o Manchester City, que já planeja fazer uma oferta pelo atleta.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo informações do jornal "The Mirror", o clube de Pep Guardiola estuda oferecer em torno de 100 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 745 milhões) para tirar o camisa 10 de Londres. Kane, entretanto, tem mais três anos de contrato, o que dificulta qualquer negócio.
O portal ainda traz os números do salário de atleta, e diz que Kane recebe na casa de 200 mil libras semanais (quase R$ 1,5 milhão). No entanto, com uma transferência para o Manchester City, o jogador poderia ganhar ainda mais no Etihad Stadium.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus
Além do Manchester City, o Manchester United e o Chelsea também monitoram a situação do jogador. Enquanto os Diabos Vermelhos aparecem com menos força nos bastidores, o Tottenham não tem a intenção de vender Kane para os Blues, que são rivais diretos em Londres.
Em 47 jogos na temporada com a camisa dos Spurs, Kane balançou as redes 32 vezes e deu ainda 16 assistências para gols de seus companheiros.
SUBSTITUTO DE AGÜERO?Caso seja contratado pelo Manchester City, Harry Kane chegará para herdar a vaga de Sergio Agüero, que deixará o clube após dez anos. Além disso, o atleta poderá herdar também a camisa 10, que hoje é usada pelo argentino. Outro nome na mira dos Cityzens é o de Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

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