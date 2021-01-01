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futebol

Manchester City prepara oferta de R$ 637,5 milhões por Harry Kane

Clube de Pep Guardiola busca alternativas para o setor ofensivo, uma vez que o contrato de Sergio Aguero termina ao fim da temporada e argentino não tem permanência garantida...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 11:47

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 11:47

Crédito: Kane é o jogador mais valioso do elenco do Tottenham (Reprodução / Twitter
O Manchester City prepara uma oferta de 100 milhões de euros (R$ 637,5 milhões) pelo atacante Harry Kane, segundo o “Sport Bild”. O jogador de 27 anos já foi posto no mercado pelo Tottenham, mas o clube de Londres quer cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) pelo artilheiro que tem contrato até 2024.Sergio Aguero tem contrato com a equipe de Pep Guardiola até o fim da temporada e não tem assegurada sua continuidade. Com isso, o Manchester City busca alternativas no mercado e em um período de crise financeira provocado pela pandemia da Covid-19 oferece metade do valor pedido pelo time de Mourinho.
Na atual campanha, o inglês já participou de 23 jogos pelo Tottenham, anotou 16 gols e distribuiu 13 assistências, sendo o atleta mais valioso dos Spurs. No entanto, Kane nunca conquistou um título e já deixou claro o desejo por estar em um clube que lute por troféus em uma temporada.

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