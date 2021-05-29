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futebol

Manchester City pode vender Sterling e Mahrez, diz jornal inglês

Clube inglês planeja as contratações de Kane e Grealish, de Tottenham e Aston Villa, respectivamente, e terá de obter recursos financeiros para realizar as operações...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 14:34
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Pensando na próxima temporada, o Manchester City pode vender dois de seus atacantes para fazer uma espécie de reformulação na equipe. De acordo com a imprensa britânica, a equipe de Pep Guardiola pode colocar à disposição do mercados o inglês Raheem Sterling e o argelino Riyad Mahrez.
+ Veja a classificação final da Premier LeagueSegundo o jornal "Daily Mail", os Cityzens planejam a contratação do atacante Harry Kane, do Tottenham, e do meia-atacante Jack Grealish, do Aston Villa, e, para isso, o clube precisará vender alguns nomes para arrecadar fundos. De acordo com o tabloide, tais contratações podem ultrapassar as 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão).
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Sterling tem perdido espaço no elenco do Manchester City e atualmente é reserva com Pep Guardiola. Já Mahrez, vive fase completamente diferente. Um dos principais nomes do clube, o argelino foi o grande responsável pela classificação do time à final da Champions League, com dois gols na semifinal.
+ Redação do LANCE! vota nos melhores jogadores de Manchester City e Chelsea posição por posição; confira o ‘time ideal’
Por último, o "Daily Mail" diz que caso os atletas sejam colocados à venda pelo Manchester City, o Arsenal aparece como principal interessado para tentar a contratação de ao menos um dos dois nomes.

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