Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City planeja renovar o contrato de Sterling

Atacante não conseguiu ser titular nos últimas jogos da campanha da Champions League, mas tem sido peça chave de Pep Guardiola nos últimos cinco anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 14:31

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 14:31

Crédito: Manchester City quer ampliar contrato de Sterling (DAVE THOMPSON / AFP
O Manchester City quer renovar o contrato de Sterling neste verão europeu, segundo o "The Telegraph". O atleta tem vínculo com a equipe até 2023 e, apesar de não ter sido titular nos últimos jogos do time na Champions League, é considerado peça chave para o técnico Pep Guardiola.No entanto, o camisa sete foi titular na maioria das partidas em que participou pela Premier League. O inglês entrou em campo em 30 oportunidades, marcou 10 gols e distribuiu sete assistências, sendo um dos principais nomes na conquista do título nacional.
> Veja a tabela da Premier League
O ponta perdeu espaço na equipe principal que disputa a Liga dos Campeões pelo fato de Guardiola ter achado o time ideal com Mahrez pelo lado direito, Phil Foden pela esquerda e Bernardo Silva mais centralizado. Kevin de Bruyne arma o jogo de trás munindo os três homens de frente.
Ainda assim, Guardiola é um grande fã de Sterling e em abril afirmou que o atacante é extraordinário. O jogador também está na expectativa de fazer parte do plantel de Gareth Southgate para representar a Inglaterra na Eurocopa que inicia no próximo mês de junho.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados