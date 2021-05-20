Manchester City planeja renovar o contrato de Sterling

Crédito: Manchester City quer ampliar contrato de Sterling (DAVE THOMPSON / AFP

O Manchester City quer renovar o contrato de Sterling neste verão europeu, segundo o "The Telegraph". O atleta tem vínculo com a equipe até 2023 e, apesar de não ter sido titular nos últimos jogos do time na Champions League, é considerado peça chave para o técnico Pep Guardiola.No entanto, o camisa sete foi titular na maioria das partidas em que participou pela Premier League. O inglês entrou em campo em 30 oportunidades, marcou 10 gols e distribuiu sete assistências, sendo um dos principais nomes na conquista do título nacional.

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O ponta perdeu espaço na equipe principal que disputa a Liga dos Campeões pelo fato de Guardiola ter achado o time ideal com Mahrez pelo lado direito, Phil Foden pela esquerda e Bernardo Silva mais centralizado. Kevin de Bruyne arma o jogo de trás munindo os três homens de frente.