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Manchester City perde peça importante por cerca de um mês

Ferrán Torres, atacante da equipe de Pep Guardiola, sofreu uma lesão no pé durante a semifinal da Nations League contra a Itália e já desfalcou La Roja na decisão...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2021 às 10:57

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 10:57

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Manchester City não poderá contar com o atacante Ferrán Torres por, no mínimo, quatro semanas. O atleta lesionou o pé durante a semifinal da Nations League e não pôde participar da decisão do torneio em que La Roja foi derrotada pela França.A ausência do espanhol pode ser sentida por Pep Guardiola por conta da pesada sequência de jogos que o Manchester City terá pela frente. O clube inglês irá realizar seis partidas em um intervalo de quatro semanas, sendo duas pela Champions League e o clássico diante do Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
Ferrán Torres vem sendo peça importante no esquema do comandante catalão. Na atual temporada, o camisa 21 já realizou sete partidas como titular, apesar de ter ficado no banco no duelo contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões e nos três últimos confrontos pela Premier League.
Com isso, o atleta só deve estar a disposição para entrar em uma partida oficial pelo Manchester City no próximo dia 21 de novembro, diante do Everton. E Guardiola deve seguir com Foden, Gabriel Jesus e Grealish no comando de ataque com Sterling e Mahrez como opções.

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