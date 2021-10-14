Manchester City perde peça importante por cerca de um mês

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

O Manchester City não poderá contar com o atacante Ferrán Torres por, no mínimo, quatro semanas. O atleta lesionou o pé durante a semifinal da Nations League e não pôde participar da decisão do torneio em que La Roja foi derrotada pela França.A ausência do espanhol pode ser sentida por Pep Guardiola por conta da pesada sequência de jogos que o Manchester City terá pela frente. O clube inglês irá realizar seis partidas em um intervalo de quatro semanas, sendo duas pela Champions League e o clássico diante do Manchester United.

> Veja a tabela da Premier League

Ferrán Torres vem sendo peça importante no esquema do comandante catalão. Na atual temporada, o camisa 21 já realizou sete partidas como titular, apesar de ter ficado no banco no duelo contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões e nos três últimos confrontos pela Premier League.