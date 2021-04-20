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futebol

Manchester City oficializa processo de saída da Superliga Europeia

Clube se manifestou por meio de nota oficial se retirando da nova competição...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:38

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 17:38
Crédito: Ina Fassbender / AFP / POOL
O início do fim da Superliga Europeia começou. Nesta terça-feira, após muitas manifestações de torcedores nas ruas e nas redes sociais, o Manchester City oficializou sua saída da nova competição de clubes do Velho Continente.
VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEPor meio de uma nota oficial, o City informou que iniciou o processo jurídico para deixar a Superliga Europeia. O clube inglês foi o primeiro a se manifestar de forma oficial a sua retirada da competição. - O Manchester City pode confirmar que promulgou formalmente os procedimentos para se retirar do grupo de desenvolvimento de planos de criação para uma Superliga Europeia - informou.
Segundo a imprensa inglesa, o próximo clube que deve se retirar da Superliga Europeia é o Chelsea, que viu seus torcedores protestarem em frente ao Stamford Bridge nesta terça-feira.

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