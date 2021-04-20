Manchester City oficializa processo de saída da Superliga Europeia

O início do fim da Superliga Europeia começou. Nesta terça-feira, após muitas manifestações de torcedores nas ruas e nas redes sociais, o Manchester City oficializou sua saída da nova competição de clubes do Velho Continente.

VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUEPor meio de uma nota oficial, o City informou que iniciou o processo jurídico para deixar a Superliga Europeia. O clube inglês foi o primeiro a se manifestar de forma oficial a sua retirada da competição. - O Manchester City pode confirmar que promulgou formalmente os procedimentos para se retirar do grupo de desenvolvimento de planos de criação para uma Superliga Europeia - informou.