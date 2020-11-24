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Manchester City oferece 10 anos de contrato para Messi, diz jornal

Mega oferta inclui atuar no clube inglês, depois jogar um uma filiar do grupo City e se tornar embaixador global do City Football Group após sua aposentadoria...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 08:22

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 08:22

Crédito: Messi não tem futuro garantido no Barcelona (Reprodução/Instagram Messi
O Manchester City está disposto a oferecer um contrato de 10 anos para Lionel Messi, segundo o “The Times”. A oferta seria dividida por etapas, sendo uma atuando no próprio clube inglês para depois vestir a camisa de uma equipe do mesmo grupo, sendo o New York City o mais cotado. Além disso, ao final de sua carreira, o argentino se tornaria o embaixador global do City Football Group.O camisa 10 está em seu último ano de contrato com o Barcelona e pode negociar uma saída sem custos para outro clube ao final desta temporada. A presença de Guardiola no time inglês é um fator que pode pesar para o craque enxergar a Premier League como uma boa opção para seguir sua carreira.
Apesar disso, a novela tende a se arrastar e as informações são imprecisas até o momento. Na última segunda-feira, a “Sky Sports” havia publicado que o Manchester City tinha fechado as portas para Messi por conta dos 33 anos do atleta e do alto custo com contrato. O “The Independent” também publicou que o alvo número um de Guardiola para a próxima temporada é Jack Grealish.
O próprio técnico espanhol declarou na última semana que gostaria que o argentino encerrasse a carreira no Barcelona e fosse atleta de um único clube. Na atual temporada, o craque não tem os melhores números e em 11 jogos marcou seis gols e distribuiu quatro assistências para os companheiros.

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