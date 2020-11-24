Manchester City oferece 10 anos de contrato para Messi, diz jornal

O Manchester City está disposto a oferecer um contrato de 10 anos para Lionel Messi, segundo o “The Times”. A oferta seria dividida por etapas, sendo uma atuando no próprio clube inglês para depois vestir a camisa de uma equipe do mesmo grupo, sendo o New York City o mais cotado. Além disso, ao final de sua carreira, o argentino se tornaria o embaixador global do City Football Group.O camisa 10 está em seu último ano de contrato com o Barcelona e pode negociar uma saída sem custos para outro clube ao final desta temporada. A presença de Guardiola no time inglês é um fator que pode pesar para o craque enxergar a Premier League como uma boa opção para seguir sua carreira.