Manchester City negocia com Upamecano, diz jornal

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Buscando a contratação de mais um zagueiro, o Manchester City quer Dayot Upamecano. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o clube inglês já está em negociações para contratar o defensor francês.

O time treinador por Pep Guardiola já contratou Nathan Aké, do Bournemouth, mas ainda busca a contratação de mais um zagueiro. Upamecano foi um dos pilares do RB Leipzig na última temporada e chegaria para ser titular ao lado do holandês.