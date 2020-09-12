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futebol

Manchester City negocia com Upamecano, diz jornal

O 'La Gazzetta dello Sport' garantiu que os Citizens conversam
para contratar o zagueiro francês do RB Leipzig...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 13:12
Crédito: AFP
Buscando a contratação de mais um zagueiro, o Manchester City quer Dayot Upamecano. De acordo com o "La Gazzetta dello Sport", o clube inglês já está em negociações para contratar o defensor francês.
O time treinador por Pep Guardiola já contratou Nathan Aké, do Bournemouth, mas ainda busca a contratação de mais um zagueiro. Upamecano foi um dos pilares do RB Leipzig na última temporada e chegaria para ser titular ao lado do holandês.
Na última temporada, Upamecano participou de 38 jogos pelo RB Leipzig, não marcou gols e deu duas assistências.

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