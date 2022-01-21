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Manchester City negocia com o River Plate a contratação do atacante Julián Álvarez

Jogador de 21 anos foi eleito o Rei da América no ano passado, mas ainda não tem data definida para desembarcar na Terra da Rainha. Negócio gira em torno de R$ 123 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 15:30

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:30

Atento ao mercado e em busca de um centroavante desde a última janela de transferências, o Manchester City está perto de fechar a contratação de Julián Álvarez, artilheiro do River Plate. O jogador de 21 anos, que foi o grande nome dos Millonarios na última temporada, foi também o Rei da América em 2021.Segundo informações das imprensas britânicas e argentina, o acordo está bem encaminhado e existe a chance de ser anunciado nos próximos dias. A discussão no momento, porém, é sobre quando será a chegada do atleta à Inglaterra: agora ou no meio do ano (verão europeu).
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
O time de Pep Guardiola deverá pagar 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) ao River Plate, valor correspondente à multa rescisória do 'Aranha'. Não está descartada a possibilidade de um empréstimo a outro time europeu assim que chegar ao Manchester City, algo que faz parte da política do clube.
Álvarez foi o artilheiro do Campeonato Argentino em 2021, conquistado pelo River Plate, com 18 gols em 21 partidas. Revelado nos Millonarios, o atacante, que pode atuar como centroavante ou aberto pelas pontas, esteve presente também na campanha da Argentina no título da Copa América no Brasil.
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Em dezembro, de acordo com informações do "Diario Olé", Bayern de Munique e Manchester United também estavam interessados na chegada do camisa 9.
Crédito: JuliánÁlvarezfoioprincipalnomedotimedeMarceloGallardoem2021(Divulgação/RiverPlate

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