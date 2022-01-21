Manchester City negocia com o River Plate a contratação do atacante Julián Álvarez

Atento ao mercado e em busca de um centroavante desde a última janela de transferências, o Manchester City está perto de fechar a contratação de Julián Álvarez, artilheiro do River Plate. O jogador de 21 anos, que foi o grande nome dos Millonarios na última temporada, foi também o Rei da América em 2021.Segundo informações das imprensas britânicas e argentina, o acordo está bem encaminhado e existe a chance de ser anunciado nos próximos dias. A discussão no momento, porém, é sobre quando será a chegada do atleta à Inglaterra: agora ou no meio do ano (verão europeu).

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O time de Pep Guardiola deverá pagar 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) ao River Plate, valor correspondente à multa rescisória do 'Aranha'. Não está descartada a possibilidade de um empréstimo a outro time europeu assim que chegar ao Manchester City, algo que faz parte da política do clube.

Álvarez foi o artilheiro do Campeonato Argentino em 2021, conquistado pelo River Plate, com 18 gols em 21 partidas. Revelado nos Millonarios, o atacante, que pode atuar como centroavante ou aberto pelas pontas, esteve presente também na campanha da Argentina no título da Copa América no Brasil.

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Em dezembro, de acordo com informações do "Diario Olé", Bayern de Munique e Manchester United também estavam interessados na chegada do camisa 9.