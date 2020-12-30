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Manchester City não tem novos casos de Covid-19 e partida contra o Chelsea no domingo está mantida

Clube anunciou cinco casos positivos na equipe após o Natal e partida contra o Everton foi adiada. Duelo entre Fulham e Tottenham que aconteceria nesta quarta também foi adiado...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:24

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 13:24
Crédito: JASON CAIRNDUFF / POOL / AFP
Após o jogo entre Manchester City e Everton ter sido adiado por conta de diversos casos de Covid-19 na equipe de Pep Guardiola, os jogadores passaram por novos testes de emergência e estão liberados. Dessa forma, o duelo entre os Citzens e o Chelsea marcado para este domingo deve acontecer.No entanto, o técnico espanhol não poderá contar com os cinco atletas que fizeram os exames e testaram positivo no período do Natal. Entre os contaminados estão Gabriel Jesus e Kyle Walker, enquanto os outros nomes não foram revelados. O clube tem medo de seus jogadores terem contraído a nova variação do coronavírus.
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Novos testes serão realizados nesta quinta-feira e no sábado, véspera da partida, antes de uma decisão definitiva sobre a realização ou não do confronto. O Manchester City reabre o Centro de Treinamento parcialmente visando a preparação para o jogo deste domingo.
Além do duelo entre Manchester City e Everton, o jogo entre Fulham e Tottenham, que seria realizado nesta quarta-feira, foi adiado horas antes do pontapé inicial. Outras equipes também anunciaram novos casos positivos de Covid-19 e o futebol inglês não sabe se irá realizar uma paralisação no calendário ou se irá seguir adiando jogos em caso de necessidade.

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