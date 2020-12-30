Manchester City não tem novos casos de Covid-19 e partida contra o Chelsea no domingo está mantida

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Após o jogo entre Manchester City e Everton ter sido adiado por conta de diversos casos de Covid-19 na equipe de Pep Guardiola, os jogadores passaram por novos testes de emergência e estão liberados. Dessa forma, o duelo entre os Citzens e o Chelsea marcado para este domingo deve acontecer.No entanto, o técnico espanhol não poderá contar com os cinco atletas que fizeram os exames e testaram positivo no período do Natal. Entre os contaminados estão Gabriel Jesus e Kyle Walker, enquanto os outros nomes não foram revelados. O clube tem medo de seus jogadores terem contraído a nova variação do coronavírus.

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Novos testes serão realizados nesta quinta-feira e no sábado, véspera da partida, antes de uma decisão definitiva sobre a realização ou não do confronto. O Manchester City reabre o Centro de Treinamento parcialmente visando a preparação para o jogo deste domingo.