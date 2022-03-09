Manchester City não sai do empate com o Sporting, mas garante vaga nas quartas da Champions League

Após o 5 a 0 no jogo de ida, Manchester City e Sporting realizaram um confronto protocolar em que terminou empatado por 0 a 0 pela Champions League. A partida foi marcada por poucas oportunidades, mas a equipe de Pep Guardiola conseguiu carimbar sua vaga na fase de quartas de final e aguarda o sorteio para descobrir o próximo adversário.PAROU NO GOLEIROApós o 5 a 0 do jogo de ida, a primeira etapa foi marcada pela morosidade de ambas as equipes. Aos 24 minutos, Foden recebeu uma bola na entrada da área, ajeitou para o pé canhoto, mas parou em grande defesa de Adán. Aos 38, Sterling foi acionado pelo lado esquerdo da área, tentou marcar o gol de cobertura, mas o espanhol fez nova intervenção.

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LÁ E CÁNa segunda etapa, o ritmo do jogo se manteve como nos primeiros 45 minutos. Na primeira grande chance do Manchester City, Gabriel Jesus recebeu passe pelo lado esquerdo, cortou para o meio e bateu para defesa de Adán. Aos 27, o Sporting chegou com perigo após Matheus Reis ser lançado pela canhota livre de marcação, mas o brasileiro chutou por cima da meta.

ENTROU E TRABALHOUNos minutos finais, Pep Guardiola promoveu a entrada de Scott Carson no lugar de Ederson, e o veterano de 36 anos fez seu segundo jogo na carreira de Champions League. Apesar da homenagem, o goleiro teve trabalho após Paulinho receber passe em profundidade de Edwards e finalizar para bela intervenção. No fim, 0 a 0. O City segue na briga pelo título.