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futebol

Manchester City não quer novela pela contratação de Harry Kane

Equipe de Pep Guardiola busca um centroavante após a saída de Sergio Aguero, mas não está disposto a levar negociação com Tottenham até o fim da janela de transferências...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jun 2021 às 11:12

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 11:12

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP
O Manchester City não quer criar uma novela para contratar o atacante Harry Kane na próxima temporada. Segundo o "The Telegraph", a equipe de Pep Guardiola quer fechar a chegada do centroavante do Tottenham o quanto antes e não deve negociar até o fim do mercado.O atacante já deixou claro seu desejo em sair do time londrino em busca de títulos na carreira. Os Spurs também estão dispostos a negociar a saída do inglês, mas exigem cerca de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) para vendê-lo neste momento.
> Veja a tabela da Eurocopa
O Manchester City busca um centroavante que possa substituir Sergio Aguero, jogador histórico do clube e que assinou vínculo com o Barcelona para a próxima temporada. Guardiola não parece enxergar em Gabriel Jesus o nome para assumir a posição de um nove clássico.
Neste momento, Harry Kane está focado na disputa da Eurocopa com a Inglaterra, embora ainda não tenha marcado nenhum gol em duas partidas. O atleta de 27 anos tem contrato com o Tottenham até 2024 e o futuro está longe de uma definição.

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