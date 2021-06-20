Manchester City não quer novela pela contratação de Harry Kane

Crédito: CLIVE ROSE / POOL / AFP

O Manchester City não quer criar uma novela para contratar o atacante Harry Kane na próxima temporada. Segundo o "The Telegraph", a equipe de Pep Guardiola quer fechar a chegada do centroavante do Tottenham o quanto antes e não deve negociar até o fim do mercado.O atacante já deixou claro seu desejo em sair do time londrino em busca de títulos na carreira. Os Spurs também estão dispostos a negociar a saída do inglês, mas exigem cerca de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) para vendê-lo neste momento.

> Veja a tabela da Eurocopa

O Manchester City busca um centroavante que possa substituir Sergio Aguero, jogador histórico do clube e que assinou vínculo com o Barcelona para a próxima temporada. Guardiola não parece enxergar em Gabriel Jesus o nome para assumir a posição de um nove clássico.