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futebol

Manchester City não joga a toalha por contratação de Sergio Ramos

Clube inglês monitora a situação do zagueiro há cerca de um mês, mas tem a forte concorrência do Paris Saint-Germain. Projeto inglês prevê até três anos de acordo...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:31

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 12:31
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Pensando em reforçar o elenco para a temporada 2021/22, o Manchester City ainda não desistiu da contratação do zagueiro Sergio Ramos. Livre no mercado após deixar o Real Madrid, o defensor de 35 anos, que está no radar do clube inglês há cerca de um mês, ainda não decidiu o seu futuro.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com a "ESPN", que informou o interesse dos Cityzens, o time de Pep Guardiola deseja fazer uma oferta de dois anos pelo espanhol, com uma temporada opcional. Este terceiro ano ficaria a cargo do atleta escolher continuar na Terra da Rainha ou atuar nos Estados Unidos, no New York City.
Segundo informações da rádio "Cope", Sergio Ramos estaria próximo de um acordo com o PSG, e teria avisado a amigos que jogaria na equipe parisiense. O jornal "As" também confirmou a notícia e disse que a possibilidade de atuar ao lado de Neymar era um atrativo para o atleta.
+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Além de Manchester City e Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique também estão na briga, mas com menos força. Outro clube que chegou a sonhar foi o Milan, mas a alta pedida salarial afastou o clube rubro-negro da jogada.

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