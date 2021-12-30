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Manchester City não irá buscar atancate na janela de janeiro, diz site

Apesar de perder Ferran Torres e seguir interessado na contratação de Harry Kane ou Erling Haaland, equipe de Pep Guardiola não irá modificar o ataque nesta temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 11:20

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 11:20

Apesar de seguir interessado na contratação de Harry Kane ou Erling Haaland, o Manchester City não irá se movimentar na janela de transferências de janeiro por um centroavante, segundo a "ESPN". Além da saída de Aguero no fim da última temporada, os ingleses também perderam Ferran Torres para o Barcelona.As informações indicam que a equipe de Pep Guardiola irá se contem com a intenção de guardar dinheiro em busca de seus objetivos no mercado de verão da Europa. O nome de Kane é o mais cotado para vestir a camisa dos Sky Blues, uma vez que Haaland está mais interessado em jogar na Espanha do que na Inglaterra.
> Veja a tabela da Premier League
Na última janela de transferências, o Tottenham recusou ofertas do Manchester City por Harry Kane e o centroavante inglês possui contrato com os Spurs até 2024. Apesar disso, o atleta já demonstrou publicamente o desejo de deixar o clube de Londres.
Assim como atacante do Tottenham, Haaland também tem o interesse em deixar o Dortmund, mas está na mira do Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Manchester United. O norueguês será um dos nomes mais disputados no próximo mercado.
Crédito: PepGuardiolanãoirábuscarnovaspeçasparaoManchesterCityemjaneiro(Foto:FRANCKFIFE/AFP

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