Manchester City não irá buscar atancate na janela de janeiro, diz site

Apesar de seguir interessado na contratação de Harry Kane ou Erling Haaland, o Manchester City não irá se movimentar na janela de transferências de janeiro por um centroavante, segundo a "ESPN". Além da saída de Aguero no fim da última temporada, os ingleses também perderam Ferran Torres para o Barcelona.As informações indicam que a equipe de Pep Guardiola irá se contem com a intenção de guardar dinheiro em busca de seus objetivos no mercado de verão da Europa. O nome de Kane é o mais cotado para vestir a camisa dos Sky Blues, uma vez que Haaland está mais interessado em jogar na Espanha do que na Inglaterra.