Manchester City não desiste de Kane e pode fazer oferta quase bilionária pelo centroavante do Tottenham

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

O atacante Harry Kane segue nos planos do Manchester City, que não desistiu em buscar um acordo com o Tottenham, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A equipe de Pep Guardiola prepara uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 915 milhões) caso a equipe londrina mude sua postura.Até o momento, Daniel Levy, mandatário dos Spurs, não demonstrou nenhum interesse em se desfazer do seu principal jogador. O atleta tem contrato até 2024 e sem um acordo entre os dois clubes não há como o camisa 10 vestir a camisa dos Citizens.

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O Tottenham não recebeu nenhuma outra oferta pelo artilheiro, enquanto a estratégia do Manchester City é ser paciente nesta janela de transferências. O prazo final do mercado é no dia 31 de agosto, o que dá margem para que os times negociem e finalizem a operação.