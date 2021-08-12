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Manchester City não desiste de Kane e pode fazer oferta quase bilionária pelo centroavante do Tottenham

Artilheiro segue como uma das prioridades do técnico Pep Guardiola nesta janela de transferências apesar de negociação complicada com a equipe de Londres...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 12:34
Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP
O atacante Harry Kane segue nos planos do Manchester City, que não desistiu em buscar um acordo com o Tottenham, segundo o jornalista Fabrizio Romano. A equipe de Pep Guardiola prepara uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 915 milhões) caso a equipe londrina mude sua postura.Até o momento, Daniel Levy, mandatário dos Spurs, não demonstrou nenhum interesse em se desfazer do seu principal jogador. O atleta tem contrato até 2024 e sem um acordo entre os dois clubes não há como o camisa 10 vestir a camisa dos Citizens.
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O Tottenham não recebeu nenhuma outra oferta pelo artilheiro, enquanto a estratégia do Manchester City é ser paciente nesta janela de transferências. O prazo final do mercado é no dia 31 de agosto, o que dá margem para que os times negociem e finalizem a operação.
Harry Kane já demonstrou publicamente o desejo em deixar os Spurs nesta temporada. No entanto, não será fácil encontrar uma reposição uma vez que Lautaro Martínez, principal alvo do Tottenham, não irá deixar a Inter de Milão neste ano.

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