Manchester City mostra interesse em jovem uruguaio do Peñarol

Crédito: Facundo Pellistri é uma das grandes promessas do futebol uruguaio (Divulgação/Peñarol

Manchester City e Newcastle estão atrás de uma das grandes promessas do futebol uruguaio: Facundo Pellistri, segundo o "Daily Mail". O meia-atacante do Peñarol tem sido destaque no time titular da equipe, apesar de ter apenas 18 anos, e desperta o interesse de outras grandes equipes, como Real Madrid, Atlético de Madrid, Napoli e Boca Juniors.

Os merengues já negociaram há alguns anos com o clube uruguaio para a contratação de Fede Valverde e podem ter alguma vantagem na operação. No entanto, o time de Guardiola segue na disputa e acredita-se que membros do time inglês já entraram em contato com representantes do jovem.

O atleta é avaliado em cerca de 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) e é visto como o futuro da equipe, e não como alguém que vai chegar e jogar em sua primeira temporada. Já o Newcastle, apesar do interesse, sofre com o atraso da venda do clube e o clima é de incerteza por parte do entorno do jogador.