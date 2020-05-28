Manchester City mostra interesse em jovem uruguaio do Peñarol

Manchester City e Newcastle estão atrás de uma das grandes promessas do futebol uruguaio: Facundo Pellistri, segundo o "Daily Mail". O meia-atacante do Peñarol tem sido destaque no time titular da equipe, apesar de ter apenas 18 anos, e desperta o interesse de outras grandes equipes, como Real Madrid, Atlético de Madrid, Napoli e Boca Juniors.
Os merengues já negociaram há alguns anos com o clube uruguaio para a contratação de Fede Valverde e podem ter alguma vantagem na operação. No entanto, o time de Guardiola segue na disputa e acredita-se que membros do time inglês já entraram em contato com representantes do jovem.
O atleta é avaliado em cerca de 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) e é visto como o futuro da equipe, e não como alguém que vai chegar e jogar em sua primeira temporada. Já o Newcastle, apesar do interesse, sofre com o atraso da venda do clube e o clima é de incerteza por parte do entorno do jogador.
Pellistri é treinado por Diego Forlán na equipe aurinegra e já foi alvo de muitos elogios do ídolo uruguaio. Segundo o comandante, a joia tem muito potencial, mas muito trabalho pela frente para crescer e melhorar seu futebol.E MAIS:Bayer Leverkusen tenta se recuperar na Bundesliga após goleada sofridaJornal afirma que Sporting acerta renovação com promessa da baseChelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no golInglês volta no dia 17 de junho com jogo entre Manchester City e ArsenalNeymar consegue liminar para suspender cobrança de R$ 88 milhões E MAIS: