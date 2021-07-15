Manchester City monitora situação de Lewandowski no Bayern

Crédito: MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP

O Manchester City monitora a situação de Robert Lewandowski nesta janela de transferências, segundo o "Daily Mail". O atacante polonês possui mais dois anos de contrato com o Bayern de Munique, mas a saída neste verão europeu não está descartada.A prioridade da equipe comandada por Pep Guardiola era a contratação de Harry Kane. No entanto, esta negociação é complicada neste momento, uma vez que Daniel Levy, mandatário do Tottenham, pretende segurar o centroavante por pelo menos mais uma temporada.

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Além do Manchester City, Lewandowski tem seu nome especulado no Real Madrid. O atleta possui o mesmo empresário de Alaba, que deixou os bávaros sem custos neste ano para defender a camisa merengue. O gigante espanhol já tem interesse no polonês desde os tempos em que jogava no Dortmund.