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futebol

Manchester City monitora situação de Lewandowski no Bayern

Atacante polonês tem contrato com clube alemão até 2023, mas sua transferência nesta janela de transferências é especulada também na Espanha...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 09:28

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 09:28
Crédito: MAXIM SHEMETOV / POOL / AFP
O Manchester City monitora a situação de Robert Lewandowski nesta janela de transferências, segundo o "Daily Mail". O atacante polonês possui mais dois anos de contrato com o Bayern de Munique, mas a saída neste verão europeu não está descartada.A prioridade da equipe comandada por Pep Guardiola era a contratação de Harry Kane. No entanto, esta negociação é complicada neste momento, uma vez que Daniel Levy, mandatário do Tottenham, pretende segurar o centroavante por pelo menos mais uma temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Além do Manchester City, Lewandowski tem seu nome especulado no Real Madrid. O atleta possui o mesmo empresário de Alaba, que deixou os bávaros sem custos neste ano para defender a camisa merengue. O gigante espanhol já tem interesse no polonês desde os tempos em que jogava no Dortmund.
Clubes do continente acreditam que o veterano de 32 anos possa ser negociado nesta janela, uma vez que o Bayern teria que reduzir seu preço para vendê-lo em 2022, pois faltaria apenas uma temporada para o fim de seu vínculo.

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