Manchester City mira contrtação de Lucas Digne para a lateral esquerda

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O Manchester City deve buscar contratação do lateral esquerdo Lucas Digne, atualmente no Everton, de acordo com a “ESPN”. O francês pode chegar na equipe culé para brigar pela posição com Benjamin Mendy, que não passou confiança necessária para se tornar titular indiscutível. Além disso, o atleta faz boa temporada com a camisa do time de Liverpool.

A equipe de Guardiola pode enfrentar a concorrência do Chelsea, uma vez que Marcos Alonso é contestado por torcedores e pela imprensa inglesa. Emerson Palmieri também está em meio a diversos rumores sobre uma possível saída dos Blues. No entanto, a prioridade dos londrinos é Ben Chilwell, do Leicester.