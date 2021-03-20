Manchester City marca duas vezes no fim, vence o Everton e vai às semifinais da Copa da Inglaterra

O Manchester City está nas semifinais da Copa da Inglaterra. Neste sábado, o time de Pep Guardiola visitou o Everton no Goodison Park e os Citizens venceram por 2 a 0. Os gols foram marcados por Gündogan e De Bruyne, ambos nos minutos finais da partida.
PRIMEIRO TEMPO MORNOO Manchester City teve o controle das ações no primeiro tempo, mas não conseguiu levar tanto perigo ao gol defendido por João Virgínia. Sabendo da dificuldade da partida, o Everton deixou a bola com a equipe de Pep Guardiola e apenas tentou sair nos contra-ataques.
DEDO DO TÉCNICOCom o placar igual, Guardiola mexeu no time na etapa final e suas mudanças surtiram efeito. Aos 38 minutos, De Bruyne e Laporte fizeram boa jogada e zagueiro finalizou na trave. No rebote, Gündogan abriu o placar. Pouco depois, Mahrez disputou com Mina e a bola sobrou para Rodri. O volante lançou para De Bruyne, que invadiu a área e fechou a conta.
+ Confira camisas de 12 times europeus para a próxima temporada
SEQUÊNCIACom a vitória, o Manchester City se junta ao Southampton, que eliminou o Bournemouth, e está na semifinal. As duas equipes aguardam ainda os vencedores de Chelsea x Sheffield United e Leicester x Manchester United, que jogam neste domingo.