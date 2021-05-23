Manchester City levanta o troféu da Premier League; veja o vídeo

O Manchester City celebrou a conquista da Premier League neste domingo após golear o Everton por 5 a 0. A equipe inglesa celebrou o título com festa no Eithad Stadium junto de seus torcedores, e pode levantar o troféu da competição.
Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:59
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