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futebol

Manchester City levanta o troféu da Premier League; veja o vídeo

Equipe inglesa venceu o Campeonato Inglês e pode levantar o troféu da competição após golear o Everton por 5 a 0...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 17:59
O Manchester City celebrou a conquista da Premier League neste domingo após golear o Everton por 5 a 0. A equipe inglesa celebrou o título com festa no Eithad Stadium junto de seus torcedores, e pode levantar o troféu da competição.

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