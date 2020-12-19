Manchester City joga mal, mas vence e se aproxima do G-4 na Inglaterra

Crédito: Sterling deu a vitória ao Manchester City neste sábado (ADRIAN DENNIS / POOL / AFP

O Manchester City não jogou bem, perdeu diversas chances de gols, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu sair com a vitória por 1 a 0 contra o Southampton. O gol foi marcado por Sterling ainda na primeira etapa e o time de Pep Guardiola consegue se aproximar de zona de classificação para a Champions League.

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CIRÚRGICOO Manchester City começou melhor na primeira etapa contra o Southampton e conseguiu a primeira finalização ao gol com João Cancelo chutando de fora da área para ótima defesa de McCarthy aos 12 minutos. No ataque seguinte, De Bruyne carregou a bola pelo lado direito, cruzou para dentro da área e Sterling abriu o placar.

JOGO FRACOApós o gol da equipe visitante, o Southampton tentou sair mais para o jogo, mas não conseguiu impor seu jogo e levar grandes perigos ao goleiro Ederson. Na segunda etapa, a partida continuou morna e De Bruyne perdeu grande chance aos 23 minutos após receber passe de Bernando Silva, ficar sozinho com o goleiro adversário e praticamente atrasar a bola.