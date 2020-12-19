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futebol

Manchester City joga mal, mas vence e se aproxima do G-4 na Inglaterra

Time de Pep Guardiola conseguiu gol no início da partida com Sterling, mas não transformou superioridade em gols. Equipe perdeu grandes chances no segundo tempo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 13:54

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 13:54

Crédito: Sterling deu a vitória ao Manchester City neste sábado (ADRIAN DENNIS / POOL / AFP
O Manchester City não jogou bem, perdeu diversas chances de gols, principalmente no segundo tempo, mas conseguiu sair com a vitória por 1 a 0 contra o Southampton. O gol foi marcado por Sterling ainda na primeira etapa e o time de Pep Guardiola consegue se aproximar de zona de classificação para a Champions League.
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CIRÚRGICOO Manchester City começou melhor na primeira etapa contra o Southampton e conseguiu a primeira finalização ao gol com João Cancelo chutando de fora da área para ótima defesa de McCarthy aos 12 minutos. No ataque seguinte, De Bruyne carregou a bola pelo lado direito, cruzou para dentro da área e Sterling abriu o placar.
JOGO FRACOApós o gol da equipe visitante, o Southampton tentou sair mais para o jogo, mas não conseguiu impor seu jogo e levar grandes perigos ao goleiro Ederson. Na segunda etapa, a partida continuou morna e De Bruyne perdeu grande chance aos 23 minutos após receber passe de Bernando Silva, ficar sozinho com o goleiro adversário e praticamente atrasar a bola.
CERA​O Manchester City teve condições de ampliar o placar com Gundogan aproveitando espaço fora da área e mandando um lindo chute, mas que parou em bela defesa de McCarthy. Com o fim do jogo se aproximando, o time de Guardiola estava pensando em segurar o placar e contou com cera dos jogadores para sair com a vitória.

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