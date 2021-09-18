Manchester City joga mal e fica apenas no empate com o Southampton na Premier League

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Tudo igual no Etihad Stadium. Neste sábado, o Manchester City recebeu o Southampton pelo Campeonato Inglês e as equipes empataram em 0 a 0. Em um jogo marcado por uma polêmica no segundo tempo após pênalti que foi anulado pelo VAR, o time de Guardiola chegou aos dez pontos.JOGO FRACODiferente do esperado, o Manchester City não conseguiu impor seu estilo agressivo no primeiro tempo e não criou grandes oportunidades de gol ao longo dos 45 minutos iniciais. O Southampton, por sua vez, marcou bem a equipe de Guardiola e tentou sair em jogadas rápidas.

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LANCE POLÊMICONo segundo tempo, aos 16 minutos, o árbitro Jonathan Moss marcou pênalti de Walker em Armstrong e expulsou o lateral-direito do Manchester City. Com o auxílio do VAR, porém, o juiz analisou o lance e cancelou sua marcação inicial, mantendo o ala dos Cityzens em campo.

SITUAÇÃOCom o empate, o primeiro do Manchester City na competição, a equipe de Pep Guardiola chega aos dez pontos em cinco partidas disputadas. O Southampton, no entanto, segue sem vencer. A equipe do sul da Inglaterra chegou aos quatro pontos com quatro empates em cinco jogos.

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