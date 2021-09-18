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Manchester City joga mal e fica apenas no empate com o Southampton na Premier League

Time de Pep Guardiola não faz bom jogo, tem problemas para furar a defesa dos Saints e conta com auxílio do VAR após juiz marcar pênalti, mas decidir voltar atrás...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 12:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 12:56
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Tudo igual no Etihad Stadium. Neste sábado, o Manchester City recebeu o Southampton pelo Campeonato Inglês e as equipes empataram em 0 a 0. Em um jogo marcado por uma polêmica no segundo tempo após pênalti que foi anulado pelo VAR, o time de Guardiola chegou aos dez pontos.JOGO FRACODiferente do esperado, o Manchester City não conseguiu impor seu estilo agressivo no primeiro tempo e não criou grandes oportunidades de gol ao longo dos 45 minutos iniciais. O Southampton, por sua vez, marcou bem a equipe de Guardiola e tentou sair em jogadas rápidas.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
LANCE POLÊMICONo segundo tempo, aos 16 minutos, o árbitro Jonathan Moss marcou pênalti de Walker em Armstrong e expulsou o lateral-direito do Manchester City. Com o auxílio do VAR, porém, o juiz analisou o lance e cancelou sua marcação inicial, mantendo o ala dos Cityzens em campo.
SITUAÇÃOCom o empate, o primeiro do Manchester City na competição, a equipe de Pep Guardiola chega aos dez pontos em cinco partidas disputadas. O Southampton, no entanto, segue sem vencer. A equipe do sul da Inglaterra chegou aos quatro pontos com quatro empates em cinco jogos.
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SEQUÊNCIA​Manchester City e Southampton voltam a campo na próxima terça-feira, pela Copa da Liga Inglesa. O time de Guardiola encara o Wycombe Wanderers, em casa, enquanto os Saints visitam o Sheffield United. Na Premier League, o atual campeão nacional encara o Chelsea na próxima rodada e a equipe de Ralph Hasenhüttl tem compromisso com o Wolverhampton.

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