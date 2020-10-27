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futebol

Manchester City joga bem e vence o Olympique de Marselha sem sustos

Ingleses dominam primeiro e segundo tempo e chegam aos seis pontos em dois jogos. Ferrán Torres e Gündogan, que marcaram no primeiro jogo, balanças as redes novamente...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 18:51
Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP
O Manchester City venceu a segunda partida na Liga dos Campeões. Desta vez, o time de Guardiola viajou até o sul da França para encarar o Olympique de Marselha e não teve dificuldades para bater os franceses por 3 a 0. Ferrán Torres, Gündogan e Sterling marcaram os gols.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESDOMÍNIO INGLÊSO Manchester City, que jogava fora de casa, não se intimidou e dominou o primeiro tempo na França. O time de Pep Guardiola alugou o campo de ataque, criou as melhores chances e abriu o placar com Ferrán Torres. Após erro da defesa do Olympique de Marselha, De Bruyne achou o espanhol dentro da área, que só empurrou para o gol. Foi o segundo gol do atacante pelo clube na Liga dos Campeões em dois jogos.
SEGUNDO TEMPO IGUALA etapa final repetiu o roteiro do primeiro tempo e teve o time inglês criando as melhores chances. Aos 30 minutos, Foden fez bela jogada pela esquerda, cruzou na segunda trave e Sterling escorou para o meio. O alemão Gündogan, livre, só empurrou para o gol. Pouco depois, Mahrez costurou pela direita, serviu De Bruyne, que deu sua segunda assistência na partida, agora para Sterling, que fechou a conta.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, o Manchester City recebe o Olympiacos, da Grécia, onde atua o brasileiro Rafinha, ex-Flamengo e Bayern de Munique. O jogo marcará o reencontro do lateral com Guardiola, que é grande fã do atleta. O Olympique de Marselha viaja até Portugal para encarar o Porto. Ambos os jogos ocorrem na terça-feira, dia 3 de novembro.

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