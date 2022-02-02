Manchester City inicia conversas para renovar o contrato de Bernardo Silva

Um dos principais nomes do elenco do Manchester City nesta temporada, o meio-campista Bernardo Silva está perto de renovar seu contrato com o clube inglês, de acordo com a imprensa britânica. Atualmente, o português de 27 anos tem vínculo com o time de Pep Guardiola até junho de 2025.Segundo informações do jornal "The Times", a direção dos Cityzens já começou as conversas com os representantes do atleta, e o clima no Etihad Stadium é de otimismo para um desfecho positivo em breve. Nos últimos dias, o clube inglês anunciou a renovação do também português João Cancelo.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League

Apesar da boa fase de Bernardo Silva nesta temporada, o jogador quase deixou o Manchester City na janela de transferências do verão europeu. O atleta deixou claro que pretendia sair e o técnico Guardiola falou abertamente sobre o caso. O destino quase foi o Atlético de Madrid.

+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022

Sem deixar a cidade de Manchester, Bernardo Silva recuperou seu espaço e tem sido titular e peça importante nos Sky Blues. Ao todo, são 29 partidas na temporada 2021/22, com oito gols marcados e duas assistências. O português está na equipe britânica desde 2017.