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futebol

Manchester City inicia conversas para renovar o contrato de Bernardo Silva

Jogador de 27 anos vive grande momento na equipe inglesa e pode receber valorização em breve. Clube estendeu o vínculo do compatriota João Cancelo recentemente...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 17:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 17:02
Um dos principais nomes do elenco do Manchester City nesta temporada, o meio-campista Bernardo Silva está perto de renovar seu contrato com o clube inglês, de acordo com a imprensa britânica. Atualmente, o português de 27 anos tem vínculo com o time de Pep Guardiola até junho de 2025.Segundo informações do jornal "The Times", a direção dos Cityzens já começou as conversas com os representantes do atleta, e o clima no Etihad Stadium é de otimismo para um desfecho positivo em breve. Nos últimos dias, o clube inglês anunciou a renovação do também português João Cancelo.
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Apesar da boa fase de Bernardo Silva nesta temporada, o jogador quase deixou o Manchester City na janela de transferências do verão europeu. O atleta deixou claro que pretendia sair e o técnico Guardiola falou abertamente sobre o caso. O destino quase foi o Atlético de Madrid.
+ Veja as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Sem deixar a cidade de Manchester, Bernardo Silva recuperou seu espaço e tem sido titular e peça importante nos Sky Blues. Ao todo, são 29 partidas na temporada 2021/22, com oito gols marcados e duas assistências. O português está na equipe britânica desde 2017.
Crédito: BernardoSilvatemtidoótimasatuaçõescomacamisadoManchesterCityFoto:OLISCARFF/AFP

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