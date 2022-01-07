Manchester City goleia Swindon e se classifica na Copa da Inglaterra

O Manchester City venceu o Swindon por 4 a 1 no County Ground pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Sem sustos, os Citizens foram superiores em campo e se classificaram para a próxima fase da competição. > Veja a classificação da Premier League CITY NA FRENTE!O City controlou as ações do jogo e marcou dois gols na primeira etapa. Aos 13 minutos, Palmer fez grande jogada pela direita e cruzou para Bernardo Silva, livre de marcação, marcar o primeiro da equipe na partida. Aos 30 minutos, Gabriel Jesus apertou a saída de bola da defesa, roubou a bola, tabelou com De Bruyne e mandou para o fundo das redes. DE FALTA!Em cobrança de falta, o City conseguiu ampliar o resultado. Aos 13 minutos do segundo tempo, Gundogan cobrou a falta pela direita, por fora da barreira, e acertou no canto do gol para marcar um lindo gol. PERDEU PÊNALTI!O Manchester City teve a chance de ampliar o resultado com uma cobrança de pênalti. Aos 16 minutos, Gabriel Jesus foi para a bola, mas bateu fraco e nas mãos do goleiro Ward que espalmou a bola. GOL DE HONRAO Swindon conseguiu marcar um gol para dar um momento de alegria à sua torcida. Aos 32 minutos, Rodri errou na saída de bola e sobrou para Williams, que tocou para McKirdy bater cruzado no fundo das redes. FALTAVA O DELE!Com grande atuação na partida, Palmer conseguiu deixar o dele. Aos 36 minutos, Bernardo Silva chutou para o gol, a bola explodiu na defesa e sobrou para Palmer acertar um lindo chute no ângulo do gol.
SEQUÊNCIAO Manchester City retorna a campo somente no próximo sábado, dia 15, para enfrentar o Chelsea pela Premier League. Enquanto o Swindon volta na terça-feira, para enfrentar o Mansfield, pela quarta divisão da liga inglesa.