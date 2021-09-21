Manchester City goleia o Wycombe e avança na Copa da Liga Inglesa

Nesta terça-feira, o Manchester City conseguiu a classificação para a quarta fase da Copa da Liga Inglesa ao golear o Wycombe de virada. Com o placar de 6 a 1, os Cityzens marcaram com Mahrez (duas vezes), De Bruyne, Foden, Ferran Torres e Cole Palmer, enquanto os visitantes marcaram com Hanlan.O Wycombe saiu na frente do placar nesta terça-feira já aos 22 minutos do primeiro tempo após aproveitar uma chance no ataque. Com assistência de Ryan Tafazolli, a equipe visitante conseguiu marcar o primeiro gol do jogo com Brandon Hanlan.
Na sequência, o Manchester City conseguiu o empate com o Wycombe aos 29 minutos com Kevin De Bruyne. Em seguida, a virada chegou nos minutos finais da primeira etapa com Riyad Mahrez e Phil Foden, colocando o 3 a 1 no marcador.
No segundo tempo, os Cityzens não deram espaço para o Wycombe, e foram ao ataque com toda a sua força. Aos 26 minutos, a equipe da casa marcou mais um gol, desta vez com assistência de Phil Foden para o atacante espanhol Phil Foden.
Perto do fim, o Manchester City ainda conseguiu finalizar a sua goleada com mais dois gols, terminando o jogo em um 6 a 1. Riyad Mahrez marcou o seu segundo na partida e, por fim, o jovem Cole Palmer fez o sexto do confronto do Eithad Stadium.
O Manchester City entra em campo pela Premier League neste sábado, às 8:30h (de Brasília), contra o Chelsea.