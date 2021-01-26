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futebol

Manchester City goleia o West Brom, e dorme na liderança do Inglês

Equipe de Pep Guardiola faz quatro gols no primeiro tempo, aumenta série invicta para 18 jogos, e assume liderança da Premier League ao menos até a quarta-feira...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 19:10
Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP
O Campeonato Inglês tem novo líder. Ao menos até esta quarta-feira. O Manchester City visitou o West Bromwich nesta terça, e o time de Pep Guardiola não tomou conhecimento do adversário. O novo líder da Premier League venceu por 5 a 0, com gols de Gündogan (duas vezes), João Cancelo, Mahrez e Sterling, e chegou aos 41 pontos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueMASSACRE NO PRIMEIRO TEMPOO West Brom tentou ensaiar uma pressão nos primeiros três minutos de jogo, mas logo na sequência o Manchester City foi ao ataque e mostrou como é que se faz. Gündogan recebeu lindo lançamento de João Cancelo, dominou e bateu para abrir o plarcar. João Cancelo ampliou após lance com checagem do VAR, Gündogan fez o terceiro recuperando bola no ataque, e Mahrez fez o quarto ao seu melhor estilo: puxando para o meio e batendo de esquerda.
TIROU O PÉNo segundo tempo, o Manchester City preferiu se poupar visando a sequência da temporada e só administrou o resultado. Guardiola rapidamente fez as três substituições a que tinha direito, e mesmo assim os Sky Blues ampliaram. Rodri lançou para Marhez dentro da área, que retribuiu a assistência que recebeu de Sterling em seu gol e tocou para o camisa 7. O atacante só escorou para o gol.
DORMINDO NA PONTACom o resultado, o Manchester City chegou aos 41 pontos, ultrapassou o Manchester United, que tem 40, e assumiu a liderança da Premier League. Os Diabos Vermelhos, no entanto, entram em campo nesta quarta-feira e, caso vençam, novamente ficam com a ponta. Vale lembrar que o City ainda tem um jogo a menos e ainda pode recuperar o primeiro lugar.
+ Neymar escala o seu melhor PSG de todos os tempos; veja o time montado por ele
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City encara o Sheffield United, em casa, no sábado. O West Bromwich, por sua vez, recebe o Fulham, no mesmo dia, em confronto direto contra o rebaixamento.

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