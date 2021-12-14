Manchester City goleia o Leeds United por 7 a 0 e segue na liderança da Premier League

Anotou a placa? Pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Leeds United nesta terça-feira e o time de Pep Guardiola não tomou conhecimento da equipe de Marcelo Bielsa para vencer por 7 a 0 no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Foden, Grealish, De Bruyne (duas vezes), Mahrez, Stones e Aké.PRIMEIRO TEMPO ARRASADORJogando em casa, o Manchester City não tomou conhecimento do Leeds no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Foden abriu o placar pegando rebote de Meslier; Grealish ampliou de cabeça depois de cruzamento de Mahrez; e De Bruyne marcou o terceiro após passe de Rodri batendo na saída do goleiro.

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MAIS QUATRONo segundo tempo, o Manchester City não tirou o pé do acelerador e marcou mais quatro gols no Eithad Stadium. Mahrez, depois de chute desviado em Junior Firpo, ampliou; De Bruyne, em lindo chute de fora de área, fez o quinto; e os zagueiros Stones e Aké fecharam o placar.

LIDERANÇA GARANTIDACom a vitória, o Manchester City chegou aos 41 pontos e garantiu a permanência na primeira colocação por mais uma rodada. Vice-líder, o Liverpool entra em campo na quinta-feira, mas só pode chegar aos 40 pontos. Brigando na parte de baixo, o Leeds permanece com 16 pontos.

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SEQUÊNCIA​Manchester City e Leeds voltam a campo no próximo fim de semana, em mais uma rodada da Premier League. O time de Marcelo Bielsa encara o Arsenal, no sábado, em casa, enquanto a equipe de Pep Guardiola tem compromisso com o Newcastle no domingo.