Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Manchester City goleia o Leeds United por 7 a 0 e segue na liderança da Premier League
futebol

Manchester City goleia o Leeds United por 7 a 0 e segue na liderança da Premier League

Time de Pep Guardiola não toma conhecimento do adversário e aplica goleada histórica. Cityzens buscam o bicampeonato consecutivo da Premier League mais uma vez...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 18:57

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 18:57

Anotou a placa? Pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Leeds United nesta terça-feira e o time de Pep Guardiola não tomou conhecimento da equipe de Marcelo Bielsa para vencer por 7 a 0 no Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Foden, Grealish, De Bruyne (duas vezes), Mahrez, Stones e Aké.PRIMEIRO TEMPO ARRASADORJogando em casa, o Manchester City não tomou conhecimento do Leeds no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. Foden abriu o placar pegando rebote de Meslier; Grealish ampliou de cabeça depois de cruzamento de Mahrez; e De Bruyne marcou o terceiro após passe de Rodri batendo na saída do goleiro.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League
MAIS QUATRONo segundo tempo, o Manchester City não tirou o pé do acelerador e marcou mais quatro gols no Eithad Stadium. Mahrez, depois de chute desviado em Junior Firpo, ampliou; De Bruyne, em lindo chute de fora de área, fez o quinto; e os zagueiros Stones e Aké fecharam o placar.
LIDERANÇA GARANTIDACom a vitória, o Manchester City chegou aos 41 pontos e garantiu a permanência na primeira colocação por mais uma rodada. Vice-líder, o Liverpool entra em campo na quinta-feira, mas só pode chegar aos 40 pontos. Brigando na parte de baixo, o Leeds permanece com 16 pontos.
+ Confusão no sorteio e definições dos confrontos da Champions rendem memes na web
SEQUÊNCIA​Manchester City e Leeds voltam a campo no próximo fim de semana, em mais uma rodada da Premier League. O time de Marcelo Bielsa encara o Arsenal, no sábado, em casa, enquanto a equipe de Pep Guardiola tem compromisso com o Newcastle no domingo.
Crédito: ManchesterCity,nestemomento,temquatropontosdevantagemnaliderançadoInglês(Foto:PAULELLIS/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados