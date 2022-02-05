Manchester City goleia o Fulham e avança na Copa da Inglaterra

Nesta sábado, o Manchester City goleou o Fulham por 4 a 1 no Eithad Stadium, em partida válida pela quarta rodada da Copa da Inglaterra. O time londrino saiu na frente com Fábio Carvalho, mas Gündogan, Stones, Mahrez e Ream (contra) deram a vitória aos Citizens. Com o resultado, a equipe de Guardiola está classificada para as oitavas de final da competição mais antiga do futebol.
O dinamismo das duas equipes nos cinco primeiros minutos de partida resultaram em dois gols. Primeiro, Mitrovic descolou um ótimo lançamento para Harry Wilson, que invadiu a área pela direita e cruzou rasteiro para Fábio Carvalho. Sozinho na entrada da pequena área, o camisa 28 não desperdiçou e abriu o placar.
Entretanto, logo na sequência, foi a vez do Manchester City responder. João Cancelo pegou a sobra de bola na área e cruzou de trivela para Mahrez na direita. O meia dominou e tocou rasteiro para Gündogan, que, livre, deixou tudo igual.VIRADA
Depois desse começo intenso de ambas as equipes, não tardou para os Citizens assumirem a frente no placar. Aos 12 minutos, De Bruyne cobrou escanteio no primeiro pau para Stones, que subiu mais alto do que todos. O zagueiro conseguiu o desvio e estufou as redes do goleiro Gazzaniga.ROLO COMPRESSOR
Depois de um primeiro tempo marcado por equilíbrio, o City voltou com tudo para a etapa final e garantiu a classificação para a próxima fase da Copa da Inglaterra. Aos seis minutos, Grealish conseguiu roubada de bola na intermediária, costurou a zaga, invadiu a área e foi derrubado por Joe Bryan. Na cobrança de pênalti, Mahrez fez o terceiro.
Posteriormente, o time da casa chegou ao quarto. De Bruyne aproveitou o passe errado, avançou pela esquerda e tocou na medida para Mahrez. O camisa 26 finalizou, a bola desvia em Ream e parou no fundo das redes. SEQUÊNCIA
O Manchester City volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Brentford, às 16h45 (de Brasília), pela Premier League. Já o Fulham recebe o Millwall na terça-feira, também às de 16h45 (de Brasília), pela segunda divisão do Campeonato Inglês.