Manchester City goleia e avança às semifinais da Copa da Inglaterra

O Manchester City goleou o Southampton por 4 a 1 e conquistou classificação às semifinais da Copa da Inglaterra. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe de Pep Guardiola conseguiu dominar a segunda etapa e contou com grande contribuição de Foden e Mahrez, que iniciaram o duelo no banco de reservas.PRESSÃO E SUSTOO Manchester City começou agredindo o Southampton e Sterling teve a primeira oportunidade ao receber passe na entrada da área e bater para defesa de Forster. Aos oito, o camisa sete foi acionado na área por Gundogan, mas bateu de canhota e sem direção pela linha de fundo. Na sequência, os Saints responderam com Armstrong recebendo passe em profundidade na área e chutando na trave.
JOGO DUROApós o susto, o Manchester City abriu o placar com Jesus aproveitando erro da defesa adversária e encontrando Sterling na área para balançar as redes. Aos 27, Gundogan recebeu cruzamento da esquerda, mas finalizou na trave. No último lance da primeira etapa, Elyounoussi foi lançado na área, aproveitou saída ruim do goleiro e cruzou na área, mas Laporte cortou contra a própria meta para igualar o marcador.
VOLTOU À FRENTENa segunda etapa, o Manchester City voltou à frente do placar após De Bruyne converter cobrança de pênalti sofrida por Gabriel Jesus. aos 16 minutos. O Southampton teve a chance de empatar com Che Adams recebendo passe de Elyounoussi na área, mas finalizou para grande defesa de Steffen.
GOLEADA E CLASSIFICAÇÃONa segunda, Pep Guardiola promoveu as entradas de Foden e Mahrez. Aos 30, o camisa 47 aproveitou corte errado da zaga dos Saints e bateu de fora da área para anotar um golaço. Na sequência, Gundogan recebeu lançamento de João Cancelo, acionou o argelino pelo lado direito, que bateu no cantinho e deu números finais ao placar.