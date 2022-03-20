Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City goleia e avança às semifinais da Copa da Inglaterra

Após um primeiro tempo equilibrado, time de Pep Guardiola sobra na segunda etapa...
LanceNet

20 mar 2022 às 13:51

Publicado em 20 de Março de 2022 às 13:51

O Manchester City goleou o Southampton por 4 a 1 e conquistou classificação às semifinais da Copa da Inglaterra. Após um primeiro tempo equilibrado, a equipe de Pep Guardiola conseguiu dominar a segunda etapa e contou com grande contribuição de Foden e Mahrez, que iniciaram o duelo no banco de reservas.PRESSÃO E SUSTOO Manchester City começou agredindo o Southampton e Sterling teve a primeira oportunidade ao receber passe na entrada da área e bater para defesa de Forster. Aos oito, o camisa sete foi acionado na área por Gundogan, mas bateu de canhota e sem direção pela linha de fundo. Na sequência, os Saints responderam com Armstrong recebendo passe em profundidade na área e chutando na trave.
JOGO DUROApós o susto, o Manchester City abriu o placar com Jesus aproveitando erro da defesa adversária e encontrando Sterling na área para balançar as redes. Aos 27, Gundogan recebeu cruzamento da esquerda, mas finalizou na trave. No último lance da primeira etapa, Elyounoussi foi lançado na área, aproveitou saída ruim do goleiro e cruzou na área, mas Laporte cortou contra a própria meta para igualar o marcador.
VOLTOU À FRENTENa segunda etapa, o Manchester City voltou à frente do placar após De Bruyne converter cobrança de pênalti sofrida por Gabriel Jesus. aos 16 minutos. O Southampton teve a chance de empatar com Che Adams recebendo passe de Elyounoussi na área, mas finalizou para grande defesa de Steffen.
GOLEADA E CLASSIFICAÇÃONa segunda, Pep Guardiola promoveu as entradas de Foden e Mahrez. Aos 30, o camisa 47 aproveitou corte errado da zaga dos Saints e bateu de fora da área para anotar um golaço. Na sequência, Gundogan recebeu lançamento de João Cancelo, acionou o argelino pelo lado direito, que bateu no cantinho e deu números finais ao placar.
Crédito: ManchesterCitygoleouoSouthamptonpelaCopadaInglaterra(GLYNKIRK/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados