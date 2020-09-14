Manchester City faz proposta por José Giménez, do Atlético de Madrid

Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial

Em busca de reforços para a zaga, o Manchester City quer José Giménez. De acordo com o "As", os Citizens ofereceram 89 milhões de euros (cerca de R$ 556 milhões) e mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) pelo zagueiro uruguaio.

Caso a proposta fosse aceita, Giménez superaria Harry Maguire e se tornaria o zagueiro mais caro da história do futebol. O Atlético de Madrid, porém, não pretende vender o jogador.