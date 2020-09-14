Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester City faz proposta por José Giménez, do Atlético de Madrid

Citizens continuam atrás de um reforço para a zaga, mas
o clube espanhol não deseja vender o defensor...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 11:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 11:39
Crédito: Divulgação / Atlético de Madrid / Site oficial
Em busca de reforços para a zaga, o Manchester City quer José Giménez. De acordo com o "As", os Citizens ofereceram 89 milhões de euros (cerca de R$ 556 milhões) e mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) pelo zagueiro uruguaio.
Caso a proposta fosse aceita, Giménez superaria Harry Maguire e se tornaria o zagueiro mais caro da história do futebol. O Atlético de Madrid, porém, não pretende vender o jogador.
Giménez tem uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros (R$ 750 milhões). Txiki Beguiristain, diretor do Manchester City, continuará tentando negociar com o clube espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Doce de leite produzido em Linhares que perdeu a medalha de ouro para um concorrente da Argentina
O segredo do doce de leite de búfala do ES premiado em concurso mundial
Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados