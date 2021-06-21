futebol

Manchester City faz proposta oficial por Harry Kane ao Tottenham

Atacante tem desejo de deixar os Spurs na próxima temporada, mas clube de Londres não tem intenção em aceitar a primeira oferta realizada pelo time do Etihad Stadium...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jun 2021 às 10:56

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 10:56

Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
O Manchester City realizou a primeira oferta oficial para contratar o atacante Harry Kane, do Tottenham. Segundo a imprensa inglesa, a equipe do Etihad Stadium oferece 100 milhões de libras (R$ 694,9 milhões) ao clube de Londres, que não tem intenção em aceitar a proposta.A equipe de Pep Guardiola está disposta a envolver a ida de alguns jogadores para os Spurs, além da grande quantidade de dinheiro. Gabriel Jesus, Sterling e Laporte são alguns dos atletas que podem entrar na operação. No entanto, nada será decidido enquanto o centroavante estiver servindo a Inglaterra na Eurocopa.
A demanda inicial do Tottenham por Harry Kane gira em torno de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão). Apesar disso, nenhuma oferta nesses valores chegou na mesa de Daniel Levy, mandatário dos Spurs. O clube se vê em uma posição confortável uma vez que o camisa 10 tem contrato até 2024.
No entanto, o atacante já demonstrou desejo público em sair do Tottenham e encontrar um novo clube em que esteja mais próximo de conquistar títulos e melhorar seu rendimento pessoal. Aos 27 anos, um dos principais atacantes do futebol não ergueu uma única taça doméstica ou continental.

