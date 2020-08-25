Manchester City faz contas e visa a contratação de Lionel Messi

O Manchester City tirou a calculadora do armário e está fazendo as contas para avaliar uma possível contratação de Lionel Messi sem romper os limites do Fair Play FInanceiro, segundo a “ESPN”. Os proprietários do clube inglês enxergam uma possibilidade do argentino querer se juntar ao técnico Pep Guardiola, com quem teve muito sucesso no futebol espanhol.A negociação é difícil, pois o camisa 10 tem mais um ano de contrato com o clube catalão e o presidente Josep Maria Bartomeu disse que o craque só sair se alguma equipe pagar sua multa de 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões). Aos 33 anos, é difícil que este valor seja pago pelo atleta que pode sair sem custos em 2021.