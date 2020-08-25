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futebol

Manchester City faz contas e visa a contratação de Lionel Messi

Clube inglês toma todos os cuidados para não romper limites do Fair Play Financeiro, enquanto sonha em juntar Messi com Guardiola, como nos tempos de Barcelona...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 09:09

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 09:09
Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Manchester City tirou a calculadora do armário e está fazendo as contas para avaliar uma possível contratação de Lionel Messi sem romper os limites do Fair Play FInanceiro, segundo a “ESPN”. Os proprietários do clube inglês enxergam uma possibilidade do argentino querer se juntar ao técnico Pep Guardiola, com quem teve muito sucesso no futebol espanhol.A negociação é difícil, pois o camisa 10 tem mais um ano de contrato com o clube catalão e o presidente Josep Maria Bartomeu disse que o craque só sair se alguma equipe pagar sua multa de 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões). Aos 33 anos, é difícil que este valor seja pago pelo atleta que pode sair sem custos em 2021.
Messi teve um encontro na última semana para discutir o projeto para o clube com o novo treinador, Ronald Koeman. As informações posteriores a reunião indicam que o argentino nunca se viu tão fora do Barcelona como neste momento e o craque ainda pode perder as companhias de Suárez e Vidal, dois amigos do elenco, nesta janela de transferências.

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