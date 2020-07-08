Manchester City estuda a contratação de Bonucci, da Juventus

Crédito: Marco Bertorello / AFP

Procurando um reforço para o setor defensivo, Guardiola já tem um nome definido. De acordo com o "Daily Mail", o Manchester City busca a contratação de Leonardo Bonucci, da Juventus. Ele é visto pelo treinador espanhol como uma solução para os problemas que os Citizens têm sofrido na zaga.

O Manchester City já mostrou o interesse no jogador à Juventus, mas o clube italiano não deseja se desfazer de um dos seus principais zagueiros. Assim, os Citizens terão que fazer uma boa oferta para que ele seja liberado.