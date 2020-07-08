Manchester City estuda a contratação de Bonucci, da Juventus

Procurando um reforço para o setor defensivo, Guardiola já tem um nome definido. De acordo com o "Daily Mail", o Manchester City busca a contratação de Leonardo Bonucci, da Juventus. Ele é visto pelo treinador espanhol como uma solução para os problemas que os Citizens têm sofrido na zaga.
O Manchester City já mostrou o interesse no jogador à Juventus, mas o clube italiano não deseja se desfazer de um dos seus principais zagueiros. Assim, os Citizens terão que fazer uma boa oferta para que ele seja liberado.
Na atual temporada, Bonucci atuou em 41 partidas com a camisa da Juventus e marcou quatro gols.