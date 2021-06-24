Manchester City está preparado para esperar por Harry Kane até 2022

O Manchester City está preparado para esperar pela contratação de Harry Kane. Segundo a "ESPN", o clube e o técnico Pep Guardiola entendem a dificuldade que será negociar a chegada do centroavante do Tottenham nesta janela de transferências.O atual campeão da Premier League está confiante de que, caso a transferências do camisa 10 falhe neste verão, o Tottenham estará sob pressão para negociar o artilheiro na próxima temporada, quando faltarem apenas dois anos de contrato entre as partes.
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Devido ao desejo em contar com Harry Kane a partir de 2022, Guardiola não deve pedir nenhum reforço para a posição. Com isso, a manutenção das atuais peças do elenco é essencial e o brasileiro Gabriel Jesus pode ganhar mais chances por conta da saída de Sergio Aguero.
Harry Kane já afirmou publicamente que tem o desejo de deixar o Tottenham em busca de novas experiências na carreira. No entanto, os Spurs cobram cerca de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) pelo centroavante de 27 anos e nenhuma proposta alcançou estes valores.