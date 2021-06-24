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Manchester City está preparado para esperar por Harry Kane até 2022

Clube de Pep Guardiola não acredita que Tottenham irá facilitar negociação nesta janela de transferência. Centroavante tem contrato com time londrino até 2024...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 10:49

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 10:49

Crédito: Kane é prioridade no Manchester City (Reprodução / Twitter
O Manchester City está preparado para esperar pela contratação de Harry Kane. Segundo a "ESPN", o clube e o técnico Pep Guardiola entendem a dificuldade que será negociar a chegada do centroavante do Tottenham nesta janela de transferências.O atual campeão da Premier League está confiante de que, caso a transferências do camisa 10 falhe neste verão, o Tottenham estará sob pressão para negociar o artilheiro na próxima temporada, quando faltarem apenas dois anos de contrato entre as partes.
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Devido ao desejo em contar com Harry Kane a partir de 2022, Guardiola não deve pedir nenhum reforço para a posição. Com isso, a manutenção das atuais peças do elenco é essencial e o brasileiro Gabriel Jesus pode ganhar mais chances por conta da saída de Sergio Aguero.
Harry Kane já afirmou publicamente que tem o desejo de deixar o Tottenham em busca de novas experiências na carreira. No entanto, os Spurs cobram cerca de 150 milhões de libras (R$ 1 bilhão) pelo centroavante de 27 anos e nenhuma proposta alcançou estes valores.

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