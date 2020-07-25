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Manchester City está perto de acertar a contratação de Koulibaly

Defensor é um dos destaques do Napoli há algumas temporadas e atrai o interesse de muitos clubes do Velho Continente. City sofreu com problemas na zaga na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

25 jul 2020 às 16:39

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 16:39

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial
O Manchester City está perto de acertar a contratação de um reforço de peso, de acordo com informações do jornal "The Sun". O zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, deve trocar o azul celeste do clube italiano pelo do time de Pep Guardiola.
Segundo o periódico, a equipe da Terra da Rainha vai desembolsar 68 milhões de libras esterlinas (R$ 453 milhões) pelo atleta senegalês de 29 anos, que desde 2014, quando deixou o Genk, da Bélgica, é um dos destaques do Napoli. Koulibaly também passou pelo Metz, da França, onde foi revelado.
Caso realmente acerte com o City, a contratação será muito festejada pelo técnico Pep Guardiola, que deseja um defensor que seja incontestável para formar dupla com Laporte. O catalão tem ainda à disposição Stones, Otamendi, Eric García e Fernandinho, que jogou improvisado em boa parte da temporada.

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