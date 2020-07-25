Manchester City está perto de acertar a contratação de Koulibaly

Crédito: Divulgação / Napoli / Site oficial

O Manchester City está perto de acertar a contratação de um reforço de peso, de acordo com informações do jornal "The Sun". O zagueiro Kalidou Koulibaly, do Napoli, deve trocar o azul celeste do clube italiano pelo do time de Pep Guardiola.

Segundo o periódico, a equipe da Terra da Rainha vai desembolsar 68 milhões de libras esterlinas (R$ 453 milhões) pelo atleta senegalês de 29 anos, que desde 2014, quando deixou o Genk, da Bélgica, é um dos destaques do Napoli. Koulibaly também passou pelo Metz, da França, onde foi revelado.