Manchester City está interessado na contratação de Savinho, do Atlético-MG, segundo jornalista

O Manchester City entrou na disputa com o grupo da Red Bull e o Arsenal pelo ponta Savinho, de 17 anos do Atlético Mineiro. O clube inglês fez uma proposta ao Galo para poder contratar a revelação atleticana. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, os Citizens fizeram uma oferta de 5 milhões de libras, mais bônus e uma cláusula de venda em caso de qualquer transferência.

Segundo Romano, as negociações estão em andamento e a ideia é que o atacante possa chegar ao City já no próximo verão europeu, podendo ser emprestado ao PSV já na próxima temporada.O Arsenal e o grupo Red Bull (representando Leipzig e o Salzburgo) entraram em contato para uma possível transferência em dezembro, mas o City lidera a corrida pelo ponta que estreou em setembro de 2020. Não é a primeira vez que Citizens buscam contratar uma jovem promessa brasileira que iniciou como profissional há pouco tempo.

Em 2021, o Manchester City contratou Kayky, que na época estava no Fluminense. O jovem formado em Xerém inclusive já teve algumas atuações pelo time de Manchester na FA Cup e jogou por alguns minutos no último sábado, dia 12, contra o Norwich, pela Premier League.